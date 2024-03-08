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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, emekçi kadınlarla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında ve iş hayatında önemli çalışmalara imza atan kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:53 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:53
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, emekçi kadınlarla buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında ve iş hayatında önemli çalışmalara imza atan kadınlarla bir araya geldi.

        Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki buluşmada Tütüncü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Bazı kavram, sevgi ve ilgilerin bir günle tanımlanmasına prensip olarak karşı olduğunu belirten Tütüncü, "Yılın 365 günü hayatımızı güzelleştiren, toplumumuzu hayatta tutan hanımefendilere selam olsun. Nice kahramanların hayatlarına odaklanıldığından görülen tablo şudur. Nerede değişime, dönüşüme imza atmış bir erkek varsa, emin olun onun arkasında güçlü bir kadın iradesi, güçlü bir duruş vardır." diye konuştu.

        Tütüncü, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde kadınların iş hayatındaki üstün başarısına tanık olduğunu dile getirdi.

        Kepez'in 3 temel probleminin çözümünde kadınların rol aldığını vurgulayan Tütüncü, "Kepez'in imar ve şehircilik, mülkiyet, yatırım problemleri vardı. 15 yıl önce bu 3 tane temel problemin başına hanımefendi kardeşlerimizi görevlendirdim. Ve bu kardeşlerim 15 yıl boyunca hep benimle beraber çalıştılar. Geldiğimiz noktada mülkiyet problemlerini geride bırakmış, imar ve şehircilik problemlerini neredeyse sıfırlamış, yatırımlar konusunda eserlerle dolu bir Kepez var." ifadelerini kullandı.

        Antalya'nın altın çağında kadınlara yönelik yapılacak çalışmalara da değinen Tütüncü, "Yepyeni bir dönemin arifesinde şehre kadın elinin daha güçlü değeceği bir mekanizmayı oluşturmak ve bu mekanizmadan elde edilecek verimi de, şehre bir vizyon olarak armağan etme niyetindeyiz. Kepez'de olduğu gibi, 1 Nisan'dan itibaren bunu siz değerli hanımefendilerle birlikte yapacağız." dedi.

        Konuşmasının ardından ANKA Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi kadın kooperatiflerine verdiği desteklerden dolayı Tütüncü'ye temsili Antalya'nın altın çağı anahtarını teslim etti.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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