Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, iki grup halinde top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

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