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        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Korkuteli'nde proje tanıtım toplantısına katıldı

        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Cumhur İttifakı'nı Antalya'da yok edecek hiçbir gücün olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:57
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        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Korkuteli'nde proje tanıtım toplantısına katıldı
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        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Cumhur İttifakı'nı Antalya'da yok edecek hiçbir gücün olmadığını belirtti.

        Cumhur İttifakı Korkuteli MHP Belediye Başkan Adayı Sadık Önal'ın proje tanıtım toplantısında konuşan Başkan, hem ilçede hem de Antalya'da 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağını söyledi.

        İlçede 25 yıldır üç hilalin dalgalandığını belirten Başkan, "Korkuteli'nde inşallah 6. dönemde de Cumhur İttifakı'mızın adayını 31 Mart'ta yeniden seçeceğiz. İttifakımız altılı masalarda, kapalı kapılar ardında kurulmadı. İttifakımız sizlerin yüreklerinde kuruldu. Bu ittifakı bozmaya kim olursa olsun ,Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı mensupları olarak Antalya'da yüreklerimiz hep birlikte çarpıyor. Cumhur İttifakı'nı Antalya'da yok edecek hiçbir güç yok." diye konuştu.

        Vatandaşlara seslenen Başkan, "31 Mart'ta da 14 ve 28 Mayıs'ta yaptığımız gibi sandıkları bunların başına geçirmeye var mısınız? 1 Nisan sabahı Korkuteli'nde koltuğu Sadık Önal'ı, Antalya'da da 15 yıldır hizmet etmiş kalfalık ve ustalık dönemini doldurmuş Hakan Tütüncü'ye teslim etmeye var mıyız? Sizlere söz veriyoruz her zaman Cumhur İttifakı olarak Korkuteli'nin arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP İl Başkanı Onur Temel ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Ferhat Aksoy, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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