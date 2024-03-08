Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'nın Finike ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Turunçova Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Gazi Korkmaz'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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