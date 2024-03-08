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        Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:38
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        Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Turunçova Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Korkmaz'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Gazi Korkmaz'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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