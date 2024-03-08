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        KADEM Antalya Temsilciliği, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:17
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        KADEM Antalya Temsilciliği, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Jane Kandur ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kepez Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti.

        Ziyarette KADEM üyeleri, kurumda çalışan kadınlara çiçek dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Ziyaretin ardından Kandur ve beraberindekiler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Efsun Şeker ile bir araya geldi.

        Görüşmede, KADEM'in kadınlara yönelik çalışmalarını anlatan Kandur, kadınları hem sosyal hayatta hem de iş hayatında destekleyici çalışmalar konusunda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

        İl Müdürü Sökmen'de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, KADEM'in kurum projelerine vereceği desteklerden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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