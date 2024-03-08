Bakan Ersoy: Amacımız, Antalya'yı herkesin gelmek için hedef belirlediği şehir haline getirmek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Amacımız yurt dışındaki turistlerin bile takdir ettiği bu şehrimizi çok daha gıpta edilen, herkesin gelmek için hedef belirlediği, istediği bir şehir haline getirmek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kepez ilçesindeki muhtarlarla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Hakan Tütüncü başkanlığındaki belediye yönetiminin ilçede başarılı işler gerçekleştirdiğini anlattı. İlçede kaynaklar israf edilmeden yatırım yapıldığına değinen Bakan Ersoy, "O kadar çok iş yapıldı ki büyükşehir belediyesinin yapması gerekenleri ilçe belediyesi gerçekleştirmiş. Hiçbir bahaneye sığınmamış, kaynakları çok doğru bir şekilde kullanarak sorunları birer birer çözmüş. Antalya'nın çok fazla sorunu var, çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Doğru planlı ve programlı şekilde el ele omuz omuza verelim, sorunlarımızı beraberce çözelim. Ben Kepez'de Rıza başkana güveniyorum, Tütüncü'ye fazlasıyla güveniyorum. Antalya'nın bir bakanı olarak ikisinin de yanında olacağım. Güç vereceğim. Hep birlikte Antalya'yı istediğimiz hedeflediğimiz yere getireceğiz. Herkesin gıptayla bakacağı yer olacak. Son 5 yılda sorunlar birikti, bu 5 yılda da hepsinin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

'ANTALYAMIZ İLK SIRAYA YÜKSELECEK'

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Her yıl 16 milyondan fazla turist bunu söylüyor, tatil için şehrimize geliyor. Büyük bölümü defalarca geliyor. 20-30-40 kere gelen turistlerimiz var. Amacımız yurt dışındaki turistlerin bile takdir ettiği bu şehrimizi çok daha gıpta edilen, herkesin gelmek için hedef belirlediği, istediği bir şehir haline getirmek. Geçenlerde uluslararası bir dergide bir sıralama oldu. İngiltere'deki bir dergide dünyada en çok ziyaret edilen kentler sıralamasında Antalya dördüncü sırada çıktı. El birliğiyle tanıtım noktasında son 5 yılda çok şey yaptık. İhtiyaçları da hızlı şekilde karşılarsak Antalyamız inşallah ilk sıraya yükselecek."

Toplantıya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç ile muhtarlar katıldı.

'DAR GÜNLERİ MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZLE EL BİRLİĞİ İLE AŞTIK'

Bakan Ersoy, daha sonda Kepez ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte Antalya'da yaşayan Malatyalılar ile buluştu. Etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrasında cumhurbaşkanı tarafından Malatya'da koordinatör bakan olarak görevlendirildiğini anlattı. Kendisinin fahri olarak Malatyalı olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "İlk günden itibaren Malatyalıları yalnız bırakmamak için var gücümle çalıştım. O günlerde bakanlığımla ilgili çalışmalar olduğu sürece Ankara’da oldum. Ama işlerimi tamamlar tamamlamaz hemen hızla Malatya’ya geri döndüm. Bu süreçte Malatyalıların ne kadar engin gönüllü, feraset sahibi ve muhteşem insanlar olduğuna birebir şahitlik ettim. O günlerde acıları, üzüntüleri paylaştık. Dar günleri milletimiz ve devletimizle el birliği ile aştık" diye konuştu.

81 İLDE İFTAR PROGRAMI

6 Şubat depremlerinden 2 ay sonra deprem konutlarının temel atma töreninin gerçekleştirildiğini ve eş zamanlı olarak 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın da anahtar teslimi yapıldığını anlatan Bakan Ersoy, şubat ayında da 6 bin 181 hak sahibinin kurayla yeni evlerine yerleştiğini söyledi. Ramazan ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilde iftar programları düzenleneceğinden bahseden Bakan Ersoy, Malatya’da İl Halk Kütüphanesi'nin alanı ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde olmak üzere 3 bin 200 kişiyi iftarda misafir edeceklerini belirtti.

'MALATYA’YI YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN NE GEREKİRSE YAPMAYA HAZIRIZ'

Depremin Malatya’daki tarihi ve kültürel yapıya büyük zarar verdiğini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bunu ortadan kaldırmak için hemen harekete geçmiştik. Malatya Arkeoloji Müzesi, Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evinde, Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi’nin tadilat çalışmaları hızla ilerliyor. Yaz aylarında, bütün işlemleri bitirmeyi planlıyoruz. Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak için ne gerekirse yapmaya hazırız. Ben Malatya’da da söyledim. Depremde acılarımızı paylaştık ama şehrimiz eski güzel günlerini yakaladığında da bu kez sevincimizi paylaşacağız. Antalya'mızın sorunları var, çözülemeyecek sorunları yok. Bu seçimde Antalya'mızı ehil ellere vermenizi istiyorum. Biz Antalya'nın Avrupa'nın Türkiye'nin yıldızı yapmak için gönülden sevdalıyız. Sizlerin desteğiyle el birliğiyle bu işi yapacağımıza inanıyoruz. Bence, insanın bir kan bağıyla olan ailesi vardır; bir de can bağı ile olan ailesi sonradan insanın hayatına dahil olur. Malatyalı kardeşlerim benim can bağı olan büyük ailem oldu. Deprem sırasındaki teyzelerim, amcalarım, güzel kardeşlerimin yeri bende hep ayrı olacak. Ben sözü uzatmadan buradaki tüm kardeşlerimin Ramazan'ın mübarek olmasını temenni ediyorum. Aile büyüklerinize benim de Ramazan ile ilgili mesajlarımı iletmesini isterim. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."

Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer ile ilçe belediye başkan adayları da yer aldı.