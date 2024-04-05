Antalya'da Kadir Gecesi idrak edildi

Antalya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kentte iftardan sonra camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Ayrıca Filistin halkı ve şehitler için dua edildi.

Vatandaşların yoğun olarak katıldığı programda cemaate cami çıkışında ikramda bulunuldu.