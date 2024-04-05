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        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul göreve başladı

        CHP'den Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, görevi teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:09
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        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul göreve başladı
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        CHP'den Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, görevi teslim aldı.

        Kumbul, belediye binası önünde düzenlenen törende, bugüne kadar ilçeye hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

        Teslim törenine katılmayan önceki belediye başkanı Enver Aputkan'ın bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman faydalanacağını belirten Kumbul, şöyle konuştu:

        "Dört aylık bir seçim süreci geçirdik. Seçim çalışmalarımız sırasında sizleri dinledik. Sizlerin dertlerini öğrendik. Hepsini not aldık. Sizlere kendimizi, projelerimizi, hedeflerimizi anlattık. Şimdi bu hedefler için çalışma zamanıdır. İlçemizi, sizlerin yaşamaktan mutlu olduğu, yüzlerin güldüğü bir şehir haline getirmek istiyoruz. En kısa zamanda meclis üyesi arkadaşlarımla ilk meclis toplantımızı yapacağız. Ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya başlayacağız."

        Kumbul, konuşmasının ardından yakasında takılı olan CHP rozetini çıkarttı. Onun yerine CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kumbul'a Türkiye rozeti taktı.

        Havaya beyaz güvercin bırakan Kumbul, daha sonra makamına giderek göreve başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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