Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo'nun kayıtları sürüyor

Amatör bisikletçileri Antalya'da buluşturacak AKRA Gran Fondo'nun kayıtları devam ediyor.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" adıyla düzenlenen yol bisikleti yarışının, 27-28 Nisan'da 6. kez gerçekleştirileceği bildirildi.

Yüksek bir katılımın beklendiği amatör yol bisiklet yarışının, "Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol" sloganıyla yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Haluk Özsevim, yarış için hazırlıkların devam ettiğini anlatarak, "AKRA Gran Fondo yarışı, hem sportif hem de doğal güzellikler anlamında Türkiye'nin önde gelen gran fondo yarışlarından biri. İnanılmaz bir mücadeleye şahit oluyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Bütün bisiklet severleri ve sporcuları 27-28 Nisan tarihlerinde AKRA Gran Fondo'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.