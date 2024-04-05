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        3 köpeğin saldırdığı kadın öldü

        ANTALYA'nınAkseki ilçesinde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen (85), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:10
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        3 köpeğin saldırdığı kadın öldü
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        ANTALYA'nınAkseki ilçesinde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen (85), yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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