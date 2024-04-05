Antalya'da Kadir Gecesi iftar yemeği geleneği çeyrek asırdır devam ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeğine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İlçede 26 yıl önce başlatılan ve Kovid-19 salgını döneminde bir yıl ara verilen geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeği programı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programa, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonu Kumluca Belediyesince yapılan, giderleri ise hayırseverler tarafından karşılanan programa katılanlara, ilçedeki lokantalarda hazırlanan çorba, etli nohut, pirinç pilavı, irmik tatlısı ve ayran ikram edildi.

Bu güzel geleneğin devam etmesi için elinden geleni yapacağını ifade eden Avcıoğlu, "Bugün burada ramazanın ruhuna yakışır bir şekilde bir araya geldik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek adına güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice Kadir Gecelerinde, böyle güzel sofralarda beraber oluruz." diye konuştu.

İlçe Müftü Vekili Muhammed Emin Emre tarafından yapılan yemek duasının ardından program sona erdi.