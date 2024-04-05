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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da saldırdıkları kadının ölümüne yol açan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadının hayatını kaybetmesi üzerine, hayvanların sahibi olan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:13
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da saldırdıkları kadının ölümüne yol açan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadının hayatını kaybetmesi üzerine, hayvanların sahibi olan kişi tutuklandı.

        Karakışla Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Özen (85), evine 500 metre uzaklıktaki mezarlığa kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

        Köpeklerin yaraladığı kadın olay yerinde öldü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Saldırgan üç köpek, tedbir amaçlı halatla ahıra bağlandı.

        Akseki Devlet Hastanesi morguna götürülen Özen'in cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

        Köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen R.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı Akseki Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        - "Çobanları uyarmamıza rağmen tedbir almadılar"

        Ölen kadının oğlu Nevzat Özen, AA muhabirine, annesinin kabir ziyaretine giderken çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi.

        Köpeklerin annesini sürüklediğini anlatan Özen, "Köpeklerin saldırısı sonucu annemi kaybettik. Köyümüzün çobanlarını o kadar uyarmamıza rağmen ne köpeklerine baktılar ne sahip çıktılar. Köyde köpeklerden herkes şikayetçiydi. Bu konuda yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Çoban köpeklerinin sahibinin eşi Nurşen D. ise "Köpekler ne zaman havlasa haberimiz oluyordu. Şu ana kadar bir zararımız olmamıştı. Bu sefer haberimiz olmadı. Köpeklerimiz hayvanları korumak için ahırdaydı, toplanıp dışarı çıkmışlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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