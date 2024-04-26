"Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu Antalya'da sahnelenecek

Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Agatha Christie'nin unutulmaz eseri "Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu, Tiyatro Ak'la Kara tarafından 2 ve 3 Mayıs'ta Antalya'da beğeniye sunulacak.

Christie'nin, İstanbul Pera Palas'ta 1933'te kaleme aldığı, o yıldan bugüne onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eserin tiyatro versiyonu, Mall Of Antalya'da sahnelenecek.

"Dedektif Hercule Poirot"u Atilla Şendil'in canlandırdığı oyunun yönetmen koltuğunda Şendil ile Savaş Özdural oturuyor.

Eserin kadrosunda Özden Ayyıldız, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu da yer alıyor.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"İstanbul'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır. Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştür ve herkes şüphelidir. Üstelik cinayetin işlendiği kompartıman gereğinden fazla kanıtla doludur. Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır? Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot, polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar."