Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan "Tosca" operası, 27 Nisan saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

        Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Cavaradossi"yi Göksay Yaran, "Scarpia"yı Umut Tarık Akça, "Angelotti"yi M.Yusuf Yıldız, "Sagrestano"yı Taner Ölçen, "Spoletta"yı Dağhan Ergün ve "Sciarrone"yi Toygarhan Atuner canlandırılacak.

        Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği operanın başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserde, çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

        Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
        Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
        Antalya'da 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        "Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu Antalya'da sahnelenecek
        "Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu Antalya'da sahnelenecek
        Alanya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyab...
        Alanya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyab...
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı