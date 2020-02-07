İbradı’da Maşat Su Kaynağı’na bakım

Antalya’nın İbradı ilçesinde 1970 yılından beri içme suyu temin edilen Maşat kaynağına bağlı hat Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

İbradı’da Maşat Mahallesi Elma Ağacı mevkiinde 1970 yılında bulunan su kaynağından depoya bağlanan 8 kilometre uzunluğundaki boru hattında sorun yaşanıyordu. Hatta, zaman içinde oluşan tıkanıklıkların ve yıpranmanın giderilmesi için ASAT tarafından çalışma yapıldı. Kaynaktan su taşıyan hattın 4 kilometrelik bölümü tamamen yenilendi. Kalan 4 kilometrelik hattın 20 farklı noktasında bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Tamamlanan yenileme ve bakım çalışması birlikte Maşat mahallesi içme suyu deposuna sorunsuz olarak kaynaktan su akışı sağlandı.

ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.