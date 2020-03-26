Antalya'da balık tutma yasağı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, Antalya genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede Korona virüsle mücadele kapsamında kararlar alındı. Bu kapsamda Antalya'daki büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile mahalli idare birlikleri meclislerinin 2020 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine, bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması ve devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması kaydıyla izin verilebileceğine karar verildi.

Antalya'daki belediyeler ile birliklerin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken tedbirlerin belediyeler ve birlikler tarafından alınmasına da kararlaştırıldı.



Amatör balıkçılık faaliyetlerine yasak

Diğer yandan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca Antalya genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına karara ağlandı. Kararların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi. Kararlara uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesi kararı alındı.

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