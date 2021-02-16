Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor

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Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)ANTALYAKonya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün geceden beri kar yağışı etkili oluyor. Yer yer tipi şeklide devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.

AntalyaKonya karayolunun en önemli geçit noktası olan Akseki'ye bağlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yer yer tipi şekilde devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri harekete geçti. Kar küreme aracıyla yol üzerindeki birikintiler temizlendi. Ulaşıma açık olan yolun kapanmaması için ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-02-16 16:55:18



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