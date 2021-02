Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw: “Altın 2020’nin en çok kazandıran yatırımlarından”

Uluslararası yatırımlar yapan ve ana iş kolu altın olan Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, altın piyasasını değerlendirdi. Altının yatırım için güvenli liman olduğunu kaydeden Rassan Swara Khoshnaw, 2020’de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından birinin altın olduğunu söyledi.

Global yatırım aracı olan altının son zamanlarda düşüş eğiliminde olsa da her zaman yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görüldüğünü kaydeden iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, pandemiyle birlikte global piyasalarda belirsizlik hakim olduğunu ifade ederek, “Yatırımcılar, birikimlerini hangi alanda değerlendirmeleri gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor” dedi.

“En çok kazandıran yatırımlardan biri de altın”

Düşüşlerden sonra yükselme çabasına giren altının geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu belirten Rassan Swara Khoshnaw, “Global çapta ticaretini gerçekleştirdiğim altın, benim için de her zaman en güvenilir yatırım aracıdır. Sadece bireysel değil ülkeler de her zaman altını güvenilir bulmaktadır. Türkiye’nin de altın stoku yaptığını ve altın stoku yapan ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığını biliyoruz” diye konuştu.

Irak’ta faaliyet gösteren Khoshnaw Grup şirketinin Ceo’su olan Rassan Swara Khoshnaw “Irak’ta altın başta olmak üzere inşaat ve gıda alanlarında faaliyet gösteren şirketimiz yatırımlarına devam etmektedir. 2021 yılı hedefimiz daha fazla büyümek ve yatırım alanlarımızı genişletmektir” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Türk takipçileri de olduğunu belirten Rassan Swara Khoshnaw “Türkiye’yi çok seviyorum ve sık sık ziyaret ediyorum. Sosyal medya hesabım üzerinden ziyaret ettiğim ülkeler de çektirdiğim fotoğrafları paylaşıyorum” ifadelerinde bulundu.

