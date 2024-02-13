Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu.
Kalkan Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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