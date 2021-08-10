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'Ben annesiz büyüdüm, şimdi çocuklarım bensiz kalacak'

DHA

'Ben annesiz büyüdüm, şimdi çocuklarım bensiz kalacak'


Süleyman EKİNBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geçen yıl aralık ayında, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı sayesinde Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla hayatı kurtulan Ayşe Kasanova (36), kendisini ölümle tehdit eden eski kocasının cezaevinden izinli çıkmasıyla yeniden kabus yaşamaya başladı. Öldürülmekten korkan Kasanova, "Bana 'Ben cezaevine gideceğim, sen de öleceksin' diyor. Sonum diğer kadınlar gibi olsun istemiyorum. Ben annesiz büyüdüm, şimdi çocuklarım da bensiz kalacak" dedi.
Olay, geçen yıl 5 Aralık günü saat 21.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi´ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Eşinden 5 yıl önce boşanan Rus asıllı Ayşe Kasanova, evi tadilat gördüğü için 7 ve 14 yaşlarındaki iki kızıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. Ayşe Kasanova'nın evde olduğunu öğrenen Alper T.A. (40), tabancayla binaya girip kapıya dayandı. Kasanova, cep telefonundaki KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., namluya mermi sürerken silahı ateş alınca yanlışlıkla kendisini yaraladı.
EKİPLER 3 DAKİKADA OLAY YERİNE GELDİ
Ayşe Kasanova butona bastıktan 3 dakika sonra polis ekipleri olay yerine ulaştı. Bu sırada silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Takviye olarak Özel Harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.
ÇATIDAN GAZ BOMBASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Alper T.A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Sol ayağından yaralanan Alper T.A., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından tutuklanan Alper T.A., kısa süre önce elektronik kelepçe takılarak, izinli olarak cezaevinden çıktı.
'BU KORKU İLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM'
Olaydan sonra bir arkadaşının evine sığınan Ayşe Kasanova, DHA´ya, hayatının tehlikede olduğunu belirterek yaşadığı korkuyu anlattı Kasanova, şunları söyledi:
"Önümüzdeki kasım ayında mahkememiz var. Ancak cezaevinden izinli çıkmış. Kafaya koymuş beni öldürmek istiyor. Beni öldürme takıntısı var. Madde bağımlısı da olduğu için beni rahat bırakmıyor. 14 yaşındaki kızıma da kötü bir kadın gibi hitap ediyor. Onu da öldürmek istediğini söylüyor. Benim kızımdan ne istiyor? Ölüm korkusu yaşıyoruz. Bana, 'Ben cezaevine gideceğim, sen de öleceksin' diyor. Kaybedecek bir şeyi olmadığın söylüyor. Bu stresten dolayı sürekli panikatak yaşıyorum. Benim ailem Rusya'da. Ben bu korku ile yaşamak istemiyorum. Bu kişi sağlıklı biri değil. Onu kim, nasıl dışarıya çıkarıyor. Bu adam cinayet işledikten sonra mı cezaevine koyacaklar."
'BENİM ÇOCUKLARIM DA BENSİZ KALACAK'
İki kızı olduğunu ve onların sorumluluğunu taşıdığını sözlerine ekleyen Ayşe Kasanova, "Hem çalışıyorum hem de onlara bakıyorum. Ben bu adamdan 5 yıldır ayrıyım. Bu süre içerisinde bana maddi bir desteği olmadı. Ne nafakam var ne de başka bir şeyim. Ben sürekli saklanıyorum. Ona elektronik kelepçe takmışlar. Ben onun içeri girmesini istiyorum. O kimseden korkmuyor. Yeter ki 'Ayşe ölsün' diyor. Benim sonum diğer kadınlar gibi olsun istemiyorum. Ben annesiz büyümüşüm. 8 yaşındayken annemi kaybettim. Annesizlik ne demek biliyorum. Şimdi benim çocuklarım da bensiz kalacak. Cinayetten sonra mı bu önlem alınacak" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNBülent TATOĞULLARI
2021-08-10 11:42:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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