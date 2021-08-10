Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Suriyeli Imad Aliwi Mustafa (23) üst geçitten atlamak üzereyken motosikletli polis timlerince omzundan yakalanıp kurtarıldı. O anlar Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önündeki üst geçitte yaşandı. Bir kişinin üst geçitten kendini sarkıttığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, tedbir amaçlı Antalya İtfaiyesi ve 112 sağlık ekiplerine de durumu bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören kişi, köprünün farklı noktalarına geçerek ayaklarını sarkıtmayı sürdürdü. Son olarak köprünün merdivenle buluştuğu üst noktada oturan kişi bir ayağını sarkıtıp beklemeye başladı. Kimseyle konuşmayan kişinin zaman zaman kafasını öne eğip daldığını gören motosikletli polis timleri, merdivenlerden sessizce çıkıp Suriyeli genci omzundan tuttu. Bunun üzerine ayaklarını boşluğa bırakıp intihar girişiminde bulunan genç, polisler tarafından köprü üzerine çekilip ardından üst geçitten indirildi. O anlar Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına anbean yansıdı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve adının Imad Aliwi Mustafa olduğunu söyleyen Suriyeli, polislere yaşadıklarını anlatarak, "Ben Suriye'de 4 yıl askerlik yaptım. DEAŞ ile savaştım ve ağır yaralı olarak 3 yıl önce Türkiye'ye getirilerek tedavi edildim. Benimle birlikte babam da geldi. Ancak, kısa süre sonra babam öldü. Yalnız kaldım, sokaklarda beni uyuşturucuya alıştırdılar. Kendime zarar verdim. Ne ilaç, ne para, ne kalacak yerim var" dedi.

Polis, su verip sakinleşmesini sağladığı Suriyeli Mustafa'yı ekip otosuna bindirip ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-08-10 11:47:48



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