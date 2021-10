58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivalinin akrediteli maskotu 'Toros' Depremde enkaz altından çıktı, akredite kartıyla festivalin en sevimlisi ödülüne talip doldu Başkan Böcek: “Şu anda bizim ekibimizin bir parçası, maskotu her şeyi Toros inşallah sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek”

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binadan yaralı kurtulan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten itfaiye ekipleri tarafından sahiplenilen kedi Toros, 58'inci Altın Portakal Film Festivali için akredite yapılarak festival ekibine katıldı. Boynunda akredite kartıyla salonların tozunu attırıp yorulunca yuvasına çekilen Toros, şimdiden festivalin en sevimlisi ödülüne talip.

Bu yıl 58’incisi düzenlenen ve birçok ünlü ismin katıldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali devam ederken, gösterimlerin hemen ardından film ekipleriyle yapılan söyleşiler de sürüyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Antalya’nın maskotu olarak bilinen kedi Toros da ekibin bir parçası olarak yer alıyor.



Toros, Elazığ depreminde enkazdan çıkarılıp Antalya’ya getirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin maskotu olan ve makamda yeri bulunan kedi Toros’un hikayesini anlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Biliyorsunuz biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizdeki Allah korusun yani afetlerle ilgili her an ekibimizle birlikte yollardayız. Elazığ depremiyle ilgili itfaiye ekibimizi gönderdik biliyorsunuz. O süreçte itfaiye eri arkadaşlarımız o yıkıntının, çöken binaların içerisinden kedimizi buluyorlar. Hatta telefonda açtılar bana ve bende siz çalışmalarınıza devam edin bitirince bana getirin dedim. Antalya’ya getirdiler tabi ki karşıladık. Dediler ki ismi yok ve bizde dedik ki adı Toros olsun ve bu ismi verdik” dedi.



Ekibin bir parçası da kedi Toros oldu

Muhittin Böcek’in, çalışma arkadaşlarımızla beraber arada bize yardımcı oluyor, beraber çalışıyoruz diyerek bahsettiği kedi Toros 12 yaşında. Festivalde görev alan kişilere özel çıkarılan akredite kartına sahip olan Toros dikkatleri üzerine çekiyor. Toros’un ekibin bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Şu anda bizim ekibimizin bir parçası, maskotu her şeyi Toros inşallah sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek” dedi.



Muhittin Böcek’ten Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı

Muhittin Böcek, Dünya Hayvan Hakları gününe ilişkin olarak da, “Hayvan Hakları önemli ve biz hep canlarımızla ilgili onlarında yaşama hakkının var olduğunu biliriz, düşünürüz. Konyaaltımızda çok güzel bir rehabilitasyon merkezi yapmıştık ve Türkiye ikincisi olmuştuk. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 80 dönümün üzerinde çok güzel bir sokak hayvanlarımızla ilgili rehabilitasyon merkezimiz var. Çok güzel bir projeyi gerçekleştiriyoruz ben bu vesile ile ve bütün hayvan severlerimizin desteği ile biz Antalyamızda onlarla elimizden geldiğince yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

