Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor

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Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi’nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı.

Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde kurulan 2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli kreşte; 5 sınıf, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar, asansör ile bahçe ve çocuk oyun grubu bulunuyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada; projede sona gelindiğini, hayata geçirildiğinde özellikle çalışan annelere çocuk bakımı konusunda büyük kolaylık sağlanacağını söyledi. Proje çerçevesinde 16 yaş aralığındaki çocukların güvenli bir ortamda eğitim alırken, yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkânı da bulacağını belirten Başkan Ulutaş, velilerin 24 saat öğretmenlere ulaşabileceğini dile getirdi.

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