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Kaş'taki makilik yangını 2 saatte kontrol altına alındı

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle dağılan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kaş'taki makilik yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle dağılan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangın akşam saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi Çayağzı mevkiinde sazlık ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Kaş Orman İletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve Kaş belediyesi su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi. Yangın 2 saat sonunda kontrol altınına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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