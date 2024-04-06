3 köpeğin saldırdığı kadın öldü (2)

Antalya'nın Akseki ilçesinde Havva Özen'e (85) saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi olan R.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanan R.D., Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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