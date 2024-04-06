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        3 köpeğin saldırdığı kadın öldü (2)

        KÖPEKLERİNSAHİBİ TUTUKLANDIAntalya'nın Akseki ilçesinde Havva Özen'e (85) saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi olan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 00:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:40
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        3 köpeğin saldırdığı kadın öldü (2)
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        KÖPEKLERİNSAHİBİ TUTUKLANDI

        Antalya'nın Akseki ilçesinde Havva Özen'e (85) saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi olan R.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanan R.D., Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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