Antalya Tünektepe'de orman yangını (2)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangınına 4 uçak ve 5 helikopterle havadan müdahale edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle 7 arazöz de yangın bölgesine yakın noktada önlem alarak bekledi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. (DHA)Tolga YILDIRIMAdem AKALAN/ANTALYA,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAdem AKALAN

2022-07-05 18:07:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.