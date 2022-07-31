Dokumapark ‘Yeşilçam Sokağı’nda’ Nostalji Esintisi

Dokumapark, “Nostaljik Yeşilçam Sokağı” açık hava sineması, Antalyalılara yıldızların altında birbirinden güzel Yeşilçam filmlerini izleme imkânı sunuyor.

Kepez Belediyesi’nin atıl haldeyken kullanımına kazandırdığı Dokumapark’taki “Nostaljik Yeşilçam Sokağı” 1 ve 25 Ağustos tarihleri arasında Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antalyalıların yaz akşamlarını keyifli geçirebilmesi için açılan ve buram buram özlem kokan sokak, ziyaretçilerini Ağustos ayından itibaren her akşam saat 20.00 23.00 arasında Yeşilçam filmleriyle buluşturuyor. Yeşilçam’ın hafızalara yer etmiş filmleri ve ünlü isimleriyle anılara yolculuk yapan Antalyalılar, yıldızların altında film izlemenin de tadını çıkartıyor. Eski günlerin hatırlandığı ve anıların canlandığı “Nostaljik Yeşilçam Sokağı”, her akşam ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor. Nostaljik olması ile dikkat çeken sokakta,1970’li yılların izlerini taşıyan dükkânlar ve sokak satıcıları da yer alıyor. ,

“Nostaljik Yeşilçam Sokağı” bir bardak sıcak çay eşliğinde, sıcak bir sohbete özlem duyanları da sokağın çay bahçesinde ağırlıyor. Yeşilçam filmlerinin yanı sıra çocuk tiyatroları, mini konserlerle de renkli akşamlara imza atan “Nostaljik Yeşilçam Sokağı”, büyüklere anıların kapılarını aralarken, çocukların da ebeveynlerinin geçmişteki yaşantısı hakkında bilgi edinmesini sağlıyor.

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