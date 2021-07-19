Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

AA

Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlik etrafına bayraklar asıldı, mezarların başında yer alan Türk bayrakları yenilendi.

Müftülük görevlilerince ziyarete gelen ailelerin talepleri doğrultusunda şehit mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit aileleri de mezarlara çiçek bırakarak dua etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehir Yeni ve Eski mezarlıklarında bulunan şehitlikte ekiplerce temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Burdur'daki Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe gidenler, dua ve Kur'an okudu. Mezardaki otları temizleyen şehit yakınları kabirlere çiçek bıraktı. Isparta Garnizon Şehitliği'nde ise buruk bir bayram sevinci vardı. Arife gününde şehitliğe gelenler kabirlere su döktü, Kur'an ve dua okudu.