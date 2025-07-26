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        Antalyaspor'dan 8 imza birden

        FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 8 oyuncu transferini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:28 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:28
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        Antalyaspor'dan 8 imza birden!
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        Antalyaspor, FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldırdıktan sonra 8 oyuncuyu renklerine bağladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından, Surinamlı milli futbolcu Kenneth Paal ile 3 yıllık, Hull City'den Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım ile birer yıllık, Rus milli futbolcu Georgi Dzhikiya 2 yıllık, Hüseyin Türkmen ile 1+1 yıllık, Borussia Mönchengladbach'tan Çekyalı Tomas Cvancara ile 1 yıllık, Hully City'den Doğukan Sinik ile 2+1 yıllık, ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Kayaarası ile de sözleşme imzalandığını duyurdu.

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