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        Antalyaspor'dan hakem eleştirisi!

        Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtaki hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:18
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        Antalyaspor'dan hakem eleştirisi!
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        Yeşil, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını ifade etti.

        Mücadelenin ikinci yarısında iyi futbol ortaya koyamadıklarını dile getiren Yeşil, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu hafta başımıza gelenler geçen haftaki Samsun maçında verilen ofsayt. Yedi dakika ofsayt için karar çıkmadı. Artık biz bu işin arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz yani. Dördüncü hakemin önünde rakip takımın taca çıkan topu onlara veriyor. Onun neticesinde penaltıyla maçı berabere bitiriyoruz. Biz artık bunu hakem hatası olarak görmüyoruz. Gerçekten 'Efendiliğimizi koruyalım.' diyoruz. 'Centilmenliğimizi koruyalım.' diyoruz ama bu nereye gidecek? Sanki bir şeyler yapılıyor Antalyaspor üzerine. Hakkımızı arayacağız sonuna kadar. Bunu burada bırakmayacağız. Bu kadar hata arka arkaya olmaz. Samsunspor maçına dönersek, maçı 1-0'a getiriyoruz. Çizgi yanlış çiziliyor. Doğru dürüst çizilmiyor bizim yediğimiz golde aynı şekilde ofsayt olan bir pozisyon ofsayt olarak görünmüyor. Bunu bütün Türkiye görüyor. VAR denen bir şey var. Var mı yok mu belli değil. Onlar göremiyorlar. Burada dördüncü hakemin önünde apaçık ortada. Resmen Antalyaspor bugün doğrandı. Yani futbol oynamamıza izin vermediler."

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