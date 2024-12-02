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        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Suriye açıklaması

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de muhaliflerin saldırıları ile başlayan süreçle ilgili sükûnet çağrısında bulundu. Tırmanan gerilimden endişe duyduğunu belirten Guterres, şiddetin bir an evvel sona erdirilmesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:27 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:27
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        Antonio Guterres'ten Suriye açıklaması
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        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddetten endişe duyduğu belirtilerek taraflara, derhal şiddetti sonlandırmaları çağrısında bulunduğu bildirildi.

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'deki gelişmelere dair Guterres'in tepkisine ilişkin açıklama yaptı.

        Dujarric, Guterres'in taraflara, uluslararası hukuk alanındaki yükümlülüklerini anımsattığını aktararak, acilen BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürece dönme çağrısı yaptığını söyledi.

        BMGK tarafından yaptırım uygulanan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile bazı silahlı grupların yürüttüğü saldırıların 2020'den beri sabit olan sınırlarda değişime yol açtığını kaydeden Dujarric, aynı zamanda sivil ölüm, yerinden edilme ve sivil altyapıların zarar gördüğüne ilişkin haberler bulunduğunu dile getirdi.

        Dujarric, Guterres'in taraflara derhal şiddeti sonlandırma ve BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile irtibat halinde kalma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

        BM personelinin durumuyla ilgili bir soruya ise Dujarric, tüm personelin güvende olduğunu ve gerekli önlemleri almaya, insani yardımları sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti.

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