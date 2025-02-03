AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesinde yayınlanan takvime göre AÖF'e kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri belli oldu. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvimi belli oldu. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman?
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvime göre; bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden alınacak.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.