AÖF sınav giriş belgesi sorgula: 2024 AÖF sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi sorgulanıyor. AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Mayıs ayında yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi final sınavları için gözler AÖF giriş belgesi sorgulama ekranına çevrildi. Peki AÖF sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF final sınavları Mayıs ayında yapılacak olup AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları Mart ayında tamamlandı. Final sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. AÖF sınav yerlerinin sınavlardan bir hafta önce açıklanması bekleniyor. İşte detaylar…
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. AÖF sınav yerlerinin sınavlardan bir hafta önce açıklanması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.
AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2024
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.
AÖF ara sınav sonuçları güz dönemi ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak.