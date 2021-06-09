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AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2021? Bahar dönemi AÖF final sınav sonucu açıklanma tarihi...

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AÖF BAHAR DÖNEMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde tamamlanacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

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