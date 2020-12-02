Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi bu haftasonu 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek AÖL sınavı için hazırlık yapmıştı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ertelenecek mi? AÖL sınav tarihleri ertelendi mi? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan AÖL sınav tarihleri açıklaması...

AÖL SINAV TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklaması yapıldı.