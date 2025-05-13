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        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınavı ne zaman? 2025 Açık Lise 3. dönem sınavı hangi tarihte yapılacak?

        AÖL sınavı ne zaman? 2025 Açık Lise 3. dönem sınavı hangi tarihte?

        AÖL sınav tarihleri, öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler "Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:22
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        Açık Lise 3. dönem sınavlarına dair araştırmalar hız kazandı. İlk iki dönemin sınav süreci tamamlandıktan sonra gözler 3. dönem oturumlarına çevrildi. Öğrenciler şimdi ise “AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?” ve “Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman olacak?” sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan güncel sınav takvimi…

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        2025 AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde okullarda yapılacak.

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        Öte yandan e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

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