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        Haberler Gündem 3. Sayfa Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu - Son haberler

        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bina yöneticisi olan emekli astsubay başçavuş 64 yaşındaki M.Ö., gece saatlerinde binadaki tadilat nedeniyle tartıştığı komşusu, 38 yaşındaki S.D.'yi, sabah eşi ve çocuğuyla apartmandan çıkarken tabancayla vurarak yaraladı. M.Ö. olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:58
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        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
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        Kocaeli'nde kan donduran olay, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada meydana geldi.

        GECE TADİLAT NEDENİYLE TARTIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre bina yöneticisi emekli astsubay başçavuş M.Ö. (64), gece saatlerinde komşusu S.D. (38) ile apartmanın mesajlaşma grubundan binadaki tadilat nedeniyle tartıştı.

        SİLAHIYLA ATEŞ AÇTI

        Giriş katında oturan M.Ö, saat 07.00 sıralarında eşi ve çocuğuyla dışarı çıkmak için bulunduğu kata inen S.D.'ye kendisine ait tabancayla ateş açtı.

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        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        S.D. bacağından yaralanırken, mermilerden bazıları giriş kapısına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Yaralı S.D., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri M.Ö.'yü olayda kullandığı tabanca ile gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hem binada hem de çevrede inceleme yaptı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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