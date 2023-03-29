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Apple yeni ödeme hizmeti, Apple Pay Latter'ı hayata geçirdi

Önde gelen teknoloji firmalarından Apple, yeni bir ödeme yöntemi tanıttı. Bu yeni uygulama ile kullanıcıların faizsiz ve ücretsiz satın alma işlemi gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Apple Pay Later ile ödemeler Apple Wallet'ta takip edebilecek

Apple'dan
HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, yeni ödeme yöntemi uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. İlk olarak merkezi olan ABD'de hayata geçirilen bu uygulama ile müşterilerin satın alma işlemlerini faizsiz ve ücretsiz altı haftada dört ödemeye ayırmalarına olarak tanıyacağı açıklandı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar 50 ila bin dolar tutarındaki Apple Pay Later kredilerini Wallet'ta tek bir konumda takip edebilecek, yönetebilecek ve geri ödeyebilecek.

"KULLANICILARIN MALİ SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK TASARLANDI"

Apple Pay Başkan yardımcısı Jennifer Bailey, şirketin yeni hizmeti ile ilgili, "Apple Pay Later, kullanıcılarımızın mali sağlığını düşünerek tasarlandı. Bu yüzden hiç bir faiz ve ücret karşılığı olmadan kullanıcılar cüzdan içerisinde kredilerini kullanabilip yönetebilecek" şeklinde konuştu.

Apple Pay Later Wallet ile ödemelerin takip ve planlaması için yaklaşan ödemeleri cüzdanda bir takvim görünümünde görmenin de mümkün olduğu belirtiliyor. Ödeme gelmeden önce kullanıcıların buna göre plan yapabilmeleri için cüzdan ve e-posta üzerinden de bildirim alacakları açılandı.

ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMALARDA KULLANILABİLECEK

Markadan yapılan açıklamaya göre Apple Pay'i kabul eden satıcıların yanı sıra, iPhone ve iPad'de yer alan çevrimiçi ve uygulama içi satın alımlar için kullanılabilecek 50 ila 1.000 dolar tutarındaki Apple Pay Later kredilerine başvurabilecekler.

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