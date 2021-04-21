Siri

Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın

Proaktif öneriler alın

Eller serbest kullanın

Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin

Şarj ve Genişletme Seçenekleri

Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası aracılığıyla aşağıdakileri destekler:

Şarj

DisplayPort

Thunderbolt 3 (40 Gbps’ye kadar)

USB 4 (40 Gbps’ye kadar)

2. nesil USB 3.1 (10 Gbps’ye kadar)

GÜÇ VE PİL

12.9 inç iPad Pro

40.88 watt-saatlik şarj edilebilir yerleşik lityum polimer pil

Tüm modeller

Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme

Güç adaptörüyle veya USB-C üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme

Wi-Fi + Cellular modelleri

Hücresel veri ağı üzerinden 9 saate kadar internette gezinme

İşletim Sistemi

iPadOS 14

iPadOS, iPad’in benzersiz yeteneklerinden yararlanacak şekilde tasarlanmış güçlü özellikler ve yerleşik uygulamalarla sunuluyor.

Sistem Gereksinimleri

Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)

İnternet erişimi

Mac veya PC ile eşzamanlama için gerekenler:

macOS Catalina 10.15 veya daha yeni bir macOS sürümü ile Finder

macOS El Capitan 10.11.6’dan itibaren macOS Mojave 10.14.6 da dahil tüm sürümler ile iTunes 12.8 veya daha yeni bir iTunes sürümü

iTunes 12.10 veya daha yeni bir sürümü yüklü Windows 7 ya da daha yeni bir Windows sürümü (apple.com/tr/itunes/download adresinden ücretsiz indirilebilir)