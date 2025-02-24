Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.668,47 %0,69
        DOLAR 36,4244 %-0,01
        EURO 38,1631 %0,04
        GRAM ALTIN 3.456,16 %0,52
        FAİZ 39,13 %-1,29
        GÜMÜŞ GRAM 38,21 %0,18
        BITCOIN 95.887,00 %0,12
        GBP/TRY 46,0607 %-0,03
        EUR/USD 1,0466 %0,08
        BRENT 74,39 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 5.650,82 %0,52
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Apple’dan ABD’ye 500 milyar dolarlık yatırım açıklamasına Trump’tan teşekkür mesajı - Teknoloji Haberleri

        Apple’dan ABD’ye 500 milyar dolarlık yatırım açıklamasına Trump’tan teşekkür mesajı

        Apple, ABD'ye önümüzdeki dört yıl içerisinde 500 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını ve 4 yıl içerisinde 20 bin yeni istihdam hedefi konduğunu duyurdu. Yatırım, yapay zeka, silikon üretimi ve eğitim projelerini kapsarken, Başkan Donald Trump Truthsocial'dan Apple'a teşekkür ederken kendi çalışmalarını övdü: Sebep, yaptığımız işlere olan inanç!

        Giriş: 24.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        ABONE OL

        Teknoloji devi ve iPhone'un üreticisi Apple, ABD ekonomisine önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin bu devasa taahhüdü, Amerikan inovasyonuna duyduğu güveni ve ülkedeki üretim kapasitesini artırma hedefini ortaya koyarken, Başkan Donald Trump’tan da övgü aldı.

        Trump, Truthsocial hesabından yaptığı paylaşımda, “Apple, Amerika Birleşik Devletleri’ne 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım duyurdu. Bizim verdiğimiz güven olmasa on cent bile yatırım yapmazlardı. Teşekkürler Tim Cook ve Apple!!!” sözleriyle Apple CEO’su Tim Cook’a ve şirkete teşekkürlerini sunarken kendi yönetiminin bu yatırımda çok büyük etken rol oynadığını da belirtti.

        Apple’ın bu hamlesi, hem ekonomik hem de teknolojik açıdan ABD için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Şirket, yatırımlarıyla yapay zeka teknolojilerini geliştirmeyi, silikon üretimini güçlendirmeyi ve eğitim programlarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

        YATIRIM KAPSAMI VE HEDEFLERİ

        Apple’ın basın bülteninde yer alan bilgilere göre, 500 milyar dolarlık yatırım paketi, ABD’nin dört bir yanına yayılacak projeleri içeriyor. Şirket, Amerikan üretimine olan bağlılığını bir kez daha vurgularken, bu taahhüdün teknoloji sektöründe liderliğini pekiştireceğini ifade etti. CEO Tim Cook, “Amerikan inovasyonunun geleceğine olan inancımız tam. Bu 500 milyar dolarlık yatırım, ABD’deki iş gücünü ve teknolojik altyapıyı güçlendirecek. Gelişmiş üretimden eğitime kadar her alanda büyümeye devam edeceğiz” dedi.

        Yatırımın öne çıkan başlıkları şöyle:

        • 500 milyar dolar toplam yatırım ve 4 yıl içerisinde 20 bin yeni istihdam hedefi konduğu açıklandı.
        • Gelişmiş Üretim Fonu’nun Güçlendirilmesi: 2017’de 5 milyar dolarla başlatılan ABD Gelişmiş Üretim Fonu, yeni taahhütle 10 milyar dolara yükseltilecek. Arizona’da TSMC ile iş birliğiyle kurulan Fab 21 tesisi, Apple çiplerinin seri üretimine geçtiğimiz ay başladı. 2.000’den fazla kişiye istihdam sağlayan bu tesis, şirketin silikon teknolojisindeki liderliğini destekliyor.
        • Teksas’ta Yeni Üretim Üssü: Houston’da Foxconn ile ortaklaşa inşa edilecek 250.000 metrekarelik fabrika, Apple Intelligence’ı destekleyen sunucuların üretimine odaklanacak. 2026’da açılması planlanan tesis, yüksek teknoloji üretiminde yeni bir merkez olacak.
        • Eğitim ve Araştırma-Geliştirme Çalışmaları: Michigan’da küçük ölçekli şirketler için bir Tedarikçi Akademisi kurulacak. Ayrıca, yapay zeka ve silikon mühendisliği alanındaki yatırımlar artırılarak, ABD’deki Ar-Ge kapasitesi genişletilecek.
        • Veri Merkezlerinin Genişlemesi: Arizona, Oregon, Iowa, Nevada ve Kuzey Carolina’da bulunan veri merkezleri modernize edilip kapasiteleri artırılacak. Bu adım, Apple’ın bulut hizmetlerini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

        TRUMP'IN TEPKİSİ VE POLİTİK BAĞLANTILAR

        Başkan Donald Trump’ın Truthsocial'daki paylaşımı, Apple’ın yatırım kararını kendi yönetiminin bir başarısı olarak nitelendirdi. Trump, geçmişte Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek vergi tehdidinde bulunmuş ve Amerikan şirketlerini üretimi ülkeye geri getirmeye teşvik etmişti. İlk döneminde Tim Cook ile görüşerek iPhone’u vergilerden koruyan Trump, bu kez de Apple’ın 500 milyar dolarlık hamlesini engellerin ortadan kalkmasına bağladı. Ancak bazı analistler, bu yatırımın Apple’ın uzun süredir devam eden ABD stratejisinin bir parçası olduğunu ve Trump’ın politikalarından bağımsız olarak planlandığını savunuyor. Yine de zamanlama, Trump’ın ekonomik gündemine destek olarak yorumlanıyor. Ancak bazı uzmanlar, Apple’ın bu planının uzun vadeli bir strateji olduğunu ve Trump politikalarından bağımsız olarak şekillendiğini öne sürüyor.

        twitter

        EKONOMİYE VE TEKNOLOJİYE NASIL KATKI VERECEK?

        Apple’ın bu yatırımı, ABD ekonomisine doğrudan milyarlarca dolarlık bir katkı sunacak ve binlerce yeni iş fırsatı yaratacak. Şirket, halihazırda ABD genelinde 9.000’den fazla tedarikçiyle çalışıyor; bu ağın genişlemesiyle yerel ekonomiler de hareketlenecek. Teknolojik açıdan ise Apple, yapay zeka ve silikon teknolojilerindeki yeniliklerle kullanıcılarına daha hızlı, güvenilir ve enerji verimli cihazlar sunmayı hedefliyor. Özellikle Apple Intelligence’ın desteklenmesi, şirketin yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendirecek.

        Tim Cook’un “Amerikan inovasyonunun yeni bir bölümünü birlikte yazacağız” sözleri, Apple’ın bu yatırımla hem kendi geleceğini hem de ABD’nin teknolojik üstünlüğünü şekillendirme kararlılığını yansıtıyor. Trump’ın teşekkür mesajıyla da öne çıkan bu duyuru, ekonomi ve teknoloji çevrelerinde heyecan yaratmış durumda. Apple’ın 500 milyar dolarlık taahhüdü, hem şirketin küresel stratejisinde bir dönüm noktası hem de ABD için umut verici bir ekonomik sıçrama olarak değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!