Apple’dan ABD’ye 500 milyar dolarlık yatırım açıklamasına Trump’tan teşekkür mesajı

Teknoloji devi ve iPhone'un üreticisi Apple, ABD ekonomisine önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin bu devasa taahhüdü, Amerikan inovasyonuna duyduğu güveni ve ülkedeki üretim kapasitesini artırma hedefini ortaya koyarken, Başkan Donald Trump’tan da övgü aldı.

Trump, Truthsocial hesabından yaptığı paylaşımda, “Apple, Amerika Birleşik Devletleri’ne 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım duyurdu. Bizim verdiğimiz güven olmasa on cent bile yatırım yapmazlardı. Teşekkürler Tim Cook ve Apple!!!” sözleriyle Apple CEO’su Tim Cook’a ve şirkete teşekkürlerini sunarken kendi yönetiminin bu yatırımda çok büyük etken rol oynadığını da belirtti.

Apple’ın bu hamlesi, hem ekonomik hem de teknolojik açıdan ABD için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Şirket, yatırımlarıyla yapay zeka teknolojilerini geliştirmeyi, silikon üretimini güçlendirmeyi ve eğitim programlarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

YATIRIM KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Apple’ın basın bülteninde yer alan bilgilere göre, 500 milyar dolarlık yatırım paketi, ABD’nin dört bir yanına yayılacak projeleri içeriyor. Şirket, Amerikan üretimine olan bağlılığını bir kez daha vurgularken, bu taahhüdün teknoloji sektöründe liderliğini pekiştireceğini ifade etti. CEO Tim Cook, “Amerikan inovasyonunun geleceğine olan inancımız tam. Bu 500 milyar dolarlık yatırım, ABD’deki iş gücünü ve teknolojik altyapıyı güçlendirecek. Gelişmiş üretimden eğitime kadar her alanda büyümeye devam edeceğiz” dedi. Yatırımın öne çıkan başlıkları şöyle: 500 milyar dolar toplam yatırım ve 4 yıl içerisinde 20 bin yeni istihdam hedefi konduğu açıklandı.

Gelişmiş Üretim Fonu’nun Güçlendirilmesi: 2017’de 5 milyar dolarla başlatılan ABD Gelişmiş Üretim Fonu, yeni taahhütle 10 milyar dolara yükseltilecek. Arizona’da TSMC ile iş birliğiyle kurulan Fab 21 tesisi, Apple çiplerinin seri üretimine geçtiğimiz ay başladı. 2.000’den fazla kişiye istihdam sağlayan bu tesis, şirketin silikon teknolojisindeki liderliğini destekliyor.

Teksas’ta Yeni Üretim Üssü: Houston’da Foxconn ile ortaklaşa inşa edilecek 250.000 metrekarelik fabrika, Apple Intelligence’ı destekleyen sunucuların üretimine odaklanacak. 2026’da açılması planlanan tesis, yüksek teknoloji üretiminde yeni bir merkez olacak.

Eğitim ve Araştırma-Geliştirme Çalışmaları: Michigan’da küçük ölçekli şirketler için bir Tedarikçi Akademisi kurulacak. Ayrıca, yapay zeka ve silikon mühendisliği alanındaki yatırımlar artırılarak, ABD’deki Ar-Ge kapasitesi genişletilecek.

Veri Merkezlerinin Genişlemesi: Arizona, Oregon, Iowa, Nevada ve Kuzey Carolina’da bulunan veri merkezleri modernize edilip kapasiteleri artırılacak. Bu adım, Apple’ın bulut hizmetlerini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. TRUMP'IN TEPKİSİ VE POLİTİK BAĞLANTILAR Başkan Donald Trump’ın Truthsocial'daki paylaşımı, Apple’ın yatırım kararını kendi yönetiminin bir başarısı olarak nitelendirdi. Trump, geçmişte Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek vergi tehdidinde bulunmuş ve Amerikan şirketlerini üretimi ülkeye geri getirmeye teşvik etmişti. İlk döneminde Tim Cook ile görüşerek iPhone’u vergilerden koruyan Trump, bu kez de Apple’ın 500 milyar dolarlık hamlesini engellerin ortadan kalkmasına bağladı. Ancak bazı analistler, bu yatırımın Apple’ın uzun süredir devam eden ABD stratejisinin bir parçası olduğunu ve Trump’ın politikalarından bağımsız olarak planlandığını savunuyor. Yine de zamanlama, Trump’ın ekonomik gündemine destek olarak yorumlanıyor. Ancak bazı uzmanlar, Apple’ın bu planının uzun vadeli bir strateji olduğunu ve Trump politikalarından bağımsız olarak şekillendiğini öne sürüyor. twitter EKONOMİYE VE TEKNOLOJİYE NASIL KATKI VERECEK?