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Aracının üzerine yorganları yükledi: Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardım göndermek istedi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım için taşıyan Server Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın ne olduğunu iyi biliriz" ifadelerini kullandı

Aracının üzerine yorganları yükledi: Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardım göndermek istedi
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İHA

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yardım elini uzatan ilk ülke olan Azerbaycan'da halk da seferber oldu. Dün, Bakü sokaklarında çekilen, aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye’ye gönderilmek üzere yardım merkezine götüren Azerbaycanlı Server Beşirli, İHA muhabirine konuştu.

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'da dünyaya gelen ve Bakü'nün bir köyünde küçük bir gecekonduda yaşayan Server Beşirli, Türk kardeşlerinin deprem felaketinden dolayı yardıma ihtiyacı olduğunu görünce yardım ettiklerini belirterek, "İmkânımız yettiğince elbise, yorgan, döşek götürdük. Artık yeteri kadar elbise bağışı yapıldığı için inşallah yarın da gıda yardımı götüreceğiz" diye konuştu.

Aslen Karabağ’ın Laçın ilinden olan Server Beşirli, Laçın ilinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı için sevindiklerini ancak Azerbaycan askerlerinin şehit olduğundan dolayı da üzüldüğünü belirtti.

"KIŞ SOĞUĞUNDA EVSİZ KALMANIN..."

Foto: AA
Foto: AA

Babaannesinin Ermenistan işgali sırasında Laçın’dan kaçarken kış soğuğunun ne olduğunu iyi bildiğini belirten Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın, yakınlarını kaybetmenin ne olduğunu iyi biliriz. En azından onların sıcak kalması için elimizden gelen buydu. Laçın’dan olan anneler vardı, onlar da bizim yardım götürdüğümüzü duyunca sıcak elbise getirip bize verdi. Biz de toplanan bütün eşyaları yardım toplama noktasına teslim ettik" şeklinde konuştu.

"SOĞUKTA KALMA HİSSİNİ İYİ BİLİRİZ"

Türkiye ve Azerbaycan'ın dost ve kardeş olduğunu söyleyen Server'in kuzeni İmamverdi Beşirli, "Sosyal medyadan görünce bu yardım kampanyasına elimizden gelen desteği vermeye karar verdik. Sıcak yorgan, döşek, battaniye topladık. Aracımız iyi durumda olmasa da, yardımı taşıyacak kadar bizi idare etti. Soğukta kalmak hissini iyi biliriz. Bizim de başımıza geldi ve nasıl bir durum olduğunu iyi biliriz. İnşallah yarın gıda götüreceğiz. Çünkü yeteri kadar uyuyacak yer ve sıcak elbiselerin olduğu bize söylendi. İnşallah yarın erzak götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN AZERBAYCANLILAR BU YARDIMLARA DESTEK VERDİ"

Foto: AA
Foto: AA

Bağış yaptıktan sonra sosyal medyada konuşulduklarını öğrendiklerini söyleyen Beşirli, "Akrabalar, arkadaşlarımız bize 'fenomen' oldunuz dedi. Biz de arabanın fotoğrafını taşıdığını gördük. İnsanlar bizim için 'geniş bir kalbe sahipsiniz' yazıyordu. Herkesi gibi biz de bu yardım kampanyasına katıldık. Bütün Azerbaycan’da ve yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar da bu yardımlara destek verdi. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta biz genç kız üstündeki yeni montu çıkararak oraya teslim etti. İnsanın kalbine işleyen bir duyguydu. Bu sözlerle ifade edilemez. 44 günlük savaşta kardeş bir devlet gibi bize destek oldu. Burada kendi ve kuzenlerimin adından Türkiye'ye destek olanlara teşekkür ediyorum. Her birine, küçüğünden büyüğüne kadar destek olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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