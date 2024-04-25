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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aranıyordu, dere yatağında bulundu

        Aranıyordu, dere yatağında bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan inşaat işçisi genç, dere yatağında ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:57
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        Aranıyordu, dere yatağında bulundu
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        İHA'nın haberine göre; olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 3229 sokak üzerinde bulunan bir dere yatağındaki sazlık bölgede meydan geldi.

        Edinilen bilgilere göre, dere yatağında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞLARDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

        İnşaatta çalışan Mutlu’nun arkadaşları tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Mutlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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