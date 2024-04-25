Aranıyordu, dere yatağında bulundu

İHA'nın haberine göre; olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 3229 sokak üzerinde bulunan bir dere yatağındaki sazlık bölgede meydan geldi.

Edinilen bilgilere göre, dere yatağında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.