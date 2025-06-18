Arçelik 6,5 milyar TL nominal tutarla finansman bonosu satışını tamamladı

Arçelik, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31 Ocak 2025 tarihli onayıyla belirlenen 30 milyar TL tutarındaki ihraç limiti kapsamında, 6,5 milyar TL nominal tutarında finansman bonosu ihracını başarıyla tamamladı. 13 Haziran 2025 tarihinde takası gerçekleştirilen 12 Eylül 2025 vadeli finansman bonosu, sabit faizli ve tek kupon ödemeli yapısıyla nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak sunuldu.

"KALICI DEĞER YARATMAYA KARARLILIKLA DEVAM"

Konuya ilişkin açıklama yapan Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan, “Uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda güçlü bilanço yapımızı çevik ve sürdürülebilir kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz. Yatırımcılarımızın gösterdiği yüksek güven ve ilgiyle 6,5 milyar TL tutarındaki finansman bonosu ihracımızı başarıyla tamamladık. Bu işlem, yalnızca finansal stratejilerimizin başarısını değil, aynı zamanda sermaye piyasalarındaki güçlü duruşumuzu ve güven veren itibarımızı da açıkça ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde kaynak çeşitliliğimizi daha da artırarak, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli, kalıcı değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz,” diye konuştu.