Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.210,19 %-1,39
        DOLAR 39,5238 %0,05
        EURO 45,5092 %0,16
        GRAM ALTIN 4.302,55 %0,04
        FAİZ 43,53 %0,42
        GÜMÜŞ GRAM 46,84 %-0,66
        BITCOIN 104.456,00 %0,06
        GBP/TRY 53,2026 %0,23
        EUR/USD 1,1514 %0,30
        BRENT 75,27 %-1,54
        ÇEYREK ALTIN 7.034,66 %0,04
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Arçelik 6,5 milyar TL nominal tutarla finansman bonosu satışını tamamladı - Teknoloji Haberleri

        Arçelik 6,5 milyar TL nominal tutarla finansman bonosu satışını tamamladı

        Arçelik, 6,5 milyar TL tutarındaki finansman bonosu ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak sunulan bono, %47,50 yıllık basit faiz oranı ile 12 Eylül 2025 vadeli olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        6,5 milyar TL nominal tutarla finansman bonosu satışını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arçelik, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31 Ocak 2025 tarihli onayıyla belirlenen 30 milyar TL tutarındaki ihraç limiti kapsamında, 6,5 milyar TL nominal tutarında finansman bonosu ihracını başarıyla tamamladı. 13 Haziran 2025 tarihinde takası gerçekleştirilen 12 Eylül 2025 vadeli finansman bonosu, sabit faizli ve tek kupon ödemeli yapısıyla nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak sunuldu.

        "KALICI DEĞER YARATMAYA KARARLILIKLA DEVAM"

        Konuya ilişkin açıklama yapan Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan, “Uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda güçlü bilanço yapımızı çevik ve sürdürülebilir kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz. Yatırımcılarımızın gösterdiği yüksek güven ve ilgiyle 6,5 milyar TL tutarındaki finansman bonosu ihracımızı başarıyla tamamladık. Bu işlem, yalnızca finansal stratejilerimizin başarısını değil, aynı zamanda sermaye piyasalarındaki güçlü duruşumuzu ve güven veren itibarımızı da açıkça ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde kaynak çeşitliliğimizi daha da artırarak, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli, kalıcı değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz,” diye konuştu.

        Arçelik’in 3,5 milyar TL başlangıç tutarlı finansman bonusu yatırımcıdan gördüğü yoğun ilgi sonucunda 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti. İlgili bononun yıllık basit faiz oranı %47,50 olarak belirlendi. İşlemde aracılık hizmeti İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sağlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil