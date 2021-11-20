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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günlerine doğru

İHA

Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günlerine doğru

Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) Başkanı Orhan Çerkez, 16 Aralıkta İstanbul'da yapılması planlanan KarsArdahanIğdır tanıtım günlerine federasyon olarak katkı sunacaklarını söyledi.
Alaşara cafede düzenlediği basın toplantısına, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, CHP Ardahan il başkanı Yalçın Taştan, MHP Ardahan il başkanı Hülya Davutoğulları, ATSO Başkanı Çetin Demirci, gazeteciler ve Ardahan'daki çok sayıda STK temsilcisi katıldı.
Çerkez, bu etkinlikle Ardahan’ın ismini İstanbul ve dünyaya duyurmak ve tanıtma gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek, ’’Biz Ardahan’ın İstanbul ayağı olmak istiyoruz. İstanbul'da sizleri en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisindeyiz. Ardahan’ın ismini İstanbul’da duyurmak istiyoruz. Başta eğitim olmak üzere, kalkınma ve diğer konularda Federasyon olarak bize düşen ne görev varsa yapmak bizlere onur verecektir. Bu kapsamda Ardahanlılar olarak gücümüzü birleştirmek istiyoruz. Bizler bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çünkü gönül esaslı çalışıyoruz ve samimiyiz. Tanıtım günlerimizi önemsiyoruz, bu günler bizim için yani Ardahan için çok önemlidir’’ dedi.
Çerkez, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise, Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günlerine tüm halkı davet etti.
Başkan Demir, kentin kültürünü, yöresel lezzetlerini ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek olan ‘KarsArdahanIğdır tanıtım Günleri’nin önemine değinerek,
’’İlimizi en güzel şekilde tanıtarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla yapılan etkinlikle bu şehrin güzelliklerini bütün Türkiye ile paylaşmaktan, Ardahan’ı tanıtmaktan büyük gurur duyacağız. İstanbul’da yaşayan bütün Ardahanlı hemşerilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Nazik davetleri için (ARDAFED) Başkanı Orhan Çerkez ile Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da tanıtım günlerine katkı sunacaklarını ifade ederek, ’’Böyle bir etkinlikle ilimizin her alanda İstanbul’da tanıtımının sağlaması çok önemli. Tanıtım günlerinde, ziyaretçilerin kentle ilgili bilgi edinmenin yanı sıra kentin lezzetlerini tatma imkanı da olacak. Ayrıca Ardahan’ın eşsiz kültürünü İstanbul'a götürecekler. Biz de bu önemli etkinliğe katkı sunacağız.’’ Dedi.

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