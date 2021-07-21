Son dakika: Ariel Henry resmi olarak yeni Haiti Başbakanı olarak göreve başladı

Yeni Haiti Başbakanı Ariel Henry göreve başladı 0:00 / 0:00

İHA

Haiti’de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke siyasetinde görevler yeniden düzenleniyor. Ülkede geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Claude Joseph'in istifa etmesinin ardından, yerine Moise’nin öldürülmeden birkaç gün önce Başbakan olarak atadığı Ariel Henry göreve geçti.

Henry’nin görevi devralmasının ardından ülkede yeni bir hükümet kuruldu. Henry, başkent Port-au-Prince'de düzenlenen bir törenle yeni hükümet üyelerimin isimlerini açıkladı. Başbakanlıktan istifa eden Claude Joseph Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

Törende Moise için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu ve suikast lanetlendi. Aile ve ulusa başsağlığı diledikten sonra başbakan Henry "Suçluların hepsine emsal ceza verilmedi" dedi.

Öte yandan, Henry, Moise'in vefatından önce kendisini görevlendirmesiyle ilgili "Ben de harikalar gerçekleştirecek biri değil, güven vericiliği ve gerçek demokratlığı gördüğü için görevlendirmişti beni, ben de bu sebeple kabul ettim bu görevi." diye ekledi.