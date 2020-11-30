Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin hikâyesini anlatan Arıza 12. bölümde neler oldu? SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor...

ARIZA 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister.

Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.

ARIZA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Arıza yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Arıza 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.