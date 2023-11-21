İddialar üzerine çalışma başlatıldı! Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor
Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat'ın Ayhan Bora Kaplan'la irtibatı olduğu iddiası üzerine Ankara Emniyeti harekete geçti. Polis, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Engin Polat'la ilişkisinin olup olmadığı varsa bağlantıların ne olduğu yönünde çalışma başlattı. Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin tutuklandığı operasyonlarda Ankara'da 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, mal varlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ile Dilan Polat çifti gündemden düşmüyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, sosyal medyada Engin Polat'ın Ankara'da çökertilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisi iddiaları yer aldı.
"AYHAN BORA KAPLAN VAR" DİYOR
Bu iddiaların ardından Engin ve Dilan Polat'ın arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda çekilen video sosyal medyada yayınlandı. Engin Polat'ın 6 Eylül 2023'te paylaştığı videoda masada birinin "Ankara'da Ayhan Bora Kaplan var" dediği anlar kayda geçiyor. Sesin sahibinin Engin Polat olduğu iddia edildi.
ANKARA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ
Bu iddialar üzerine Ankara emniyeti harekete geçti. Polis. Çökertilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Engin Polat'la bir bağlantısının olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.
Engin Polat'ın bu paylaşımından iki gün sonra Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalamıştı
Ankara genelinde faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karıştığı iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmaya devam ediliyor.
8 KİŞİ ANKARA'DA YAKALANDI
İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri Engin Polat ve eşi Dilan Polat'a yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 8 kişinin Ankara'dan gözaltına aldığı belirlendi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.