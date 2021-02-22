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HaberlerTelevizyon'Arıza'da korku dolu anlar! Arıza yeni bölüm tanıtım
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'Arıza'da korku dolu anlar

Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanırken, heyecan bir an olsun eksik olmadı. Halide'nin kaçırıldığını öğrenen Ali Rıza onu bulmak için hemen harekete geçerken, konsorsiyumda da bu olay gerilimi artırdı. Balaban'ın hamleleri dengeleri bir kez daha değiştirdi. Finalde Ali Rıza, Halide'yi bulmayı başardı ancak Halide'nin üzerinde bir bomba vardı. İkilinin bu tuzaktan nasıl kurtulacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu

'Arıza'da korku dolu anlar! Arıza yeni bölüm tanıtım
HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da Ali Rıza, Halide'nin kaçırıldığı yeri bulmayı başardı ancak Halide'ye ulaştığında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Halide'yi üzerinde bir bombayla bulan Ali Rıza, tuzaktan kurtulmanın yolunu bulmaya çalışırken Muzaffer'den yardım istedi ancak bombayı durdurmak için çözüm bulamadı.

Muzaffer ise İhtiyar ile konuşmaya giderken, Ali Rıza'yı kurtarması için söyledikleri herkesi şoke etti. İhtiyar'a "Ali Rıza sizin oğlunuz!" diyen Muzaffer'in sözleri, büyük bir gerçeği ortaya çıkardı. Finalde Ali Rıza ve Halide, patlamak üzere olan bir bombayla baş başa kaldı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #ŞAHMAT DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 23. bölümüyle ABC1 20+'da 4.72 izlenme oranı (rating),8.88 izlenme payı (share),AB'de 4.22 izlenme oranı (rating),8.84 izlenme payı (share),Total'de 5.66 izlenme oranı (rating),11.08 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla birlikte #şahmat etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

BALABAN'DAN TEHLİKELİ HAMLELER

Ali Rıza, Halide'yi bulmak için ilk önce Balaban'ı aradı. Tüm şüpheler Balaban'ın üzerindeydi. Balaban ise Halide'yi kaçırmadığını söylerken, onu bulabileceği yere dair bir ipucu verdi. Ali Rıza aldığı adrese hemen baskın düzenledi ancak gittiği depoda Halide değil, Sergey'in adamları vardı. Halide'yi kaçıranın Sergey olduğu ortaya çıktı. Balaban, Halide'yi kaçırmadığını söylese de bu planın arkasında o vardı. Masaya oturmak isteyen Balaban, planını adım adım işlemeye devam etti. Halide'nin alıkonulduğu yerde onunla konuşan Balaban, Halide'nin ailesine dair çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Halide'ye ailesinin ölümünde Ali Rıza'nın babasının da payı olduğunu gösteren görüntüler izletti.

"Sana sevgilinin aslında kim olduğunu göstereyim"

A.RIZA, SERGEY'İ YAKALADI

Ali Rıza, Halide'yi kurtarabilmek için Sergey ile malları getireceğine dair anlaştı. Takasın yapılacağı depoda Balaban'ın emriyle Sergey, Ali Rıza'ya saldırmak için harekete geçti ancak bu hamlesi başarısız oldu. Haşmet'in adamları ve taksiciler, deponun farklı yerlerinden çıkarak Rusları etkisiz hale getirdi. Ali Rıza tam Halide'nin yerini öğreneceği sırada ise Sergey, bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.

A.Rıza, Sergey'i yakalıyor;

ERSOYLU KARDEŞLER EL SIKIŞTI

Burak ve Murat, aralarında devam eden gerginliğe son noktayı koydu. Burak, eski güçlerine döndüklerinde tüm aleme saldıracakları şartıyla abisine biat edeceğini söyledi. İkilinin el sıkıştığı anlar dikkat çekerken, akıllara "Ersoylu kardeşler arasında sular durulacak mı?" sorusu geldi.

"Patron sensin!"

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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