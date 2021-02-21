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Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 23. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza'nın, Halide'yi kurtarmak için harekete geçtiği aksiyon dolu tanıtımda Burak'ın tehditkar sözleri dikkat çekiyor. Mithat'ın boşanma kararı Melek'i şoke ederken, aralarında ne yaşandığı merak konusu oluyor. Halide'nin üzerindeki bomba gerilimi giderek arttırırken, "Ali Rıza, Halide'yi nasıl kurtaracak?" sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor.

ARIZA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Balaban’ı arayarak Halide’nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide’yi kendisinin kaçırmadığını söyler. İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban’ın olduğunu düşünür ve Burak’a, Balaban’ı kendisine getirmesini emreder.

Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban’dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur. İhtiyar, Balaban’ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide’yi bekleyen sürprize şahit olana dek.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 23. Bölüm 2. Tanıtımı;