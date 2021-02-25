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Arıza'nın 24. bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 24. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza'nın Balaban'dan hesap sorduğu tanıtımda konsorsiyumda gerilim artıyor. Balaban'ın söylediklerine inanmadığını söyleyen Halide, Ali Rıza'nın cevabıyla şoke oluyor. Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği anlar heyecanla beklenirken, konsorsiyumda alınan kararla masanın yeni kılıcının kim olacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. Ali Rıza ve konsorsiyum arasında yaşananlar ise merakla bekleniyor

Arıza'nın 24. bölüm tanıtımı yayınlandı - Magazin haberleri
"Bundan sonra masanın kılıcı sensin"
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HABERTURK.COM

İhtiyar, Balaban'ın şartını kabul eder ve konsorsiyumda yeni bir dönem başlar. Ali Rıza, Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmamaya karar verir. Konsorsiyum toplandığında ise Ali Rıza yaptıklarıyla herkesi şoke eder.

Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemeye gittikleri Haşmet'in evinde, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Ali Rıza her şeyi göze alır ve babasıyla ilgili gerçeklere ulaşabilmek için eski bir polisin peşine düşer. O esnada ise konsorsiyum aldığı kararla Ali Rıza'yı oyun dışında bırakacaktır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 24. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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